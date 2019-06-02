2019-06-02T19:44:23+03:00
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукову вызовом для новой власти Украины

Это же относится к внесению Владимира Познера в базу данных "Миротворца"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАССМария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Демонтаж памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове является серьезным вызовом для новых украинских властей. То же самое касается внесения данных российского журналиста Владимира Познера в "черный" список скандально известного сайта "Миротворец". Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Сайт kp.ru писал о том, что фамилия Познера появилась на сайте "Миротворец" утром в воскресенье, 2 июня. Телеведущего обвинили в нарушении госграницы Украины и участии в пропагандистских мероприятиях. Дело в том, что журналист выступал председателем жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал", который проходил в крымской Ялте.

Позже днем тревожные сообщения начали поступать из Харькова. Националисты собрались возле памятника Георгию Жукову, установленного у Дворца спорта, и с помощью веревок повалили его на землю.

"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - говорится в посте Захаровой в Facebook.

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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