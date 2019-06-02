2019-06-02T21:07:13+03:00
Звезды

Выбежавшая на поле матча ЛЧ модель осталась без аккаунта в Instagram

Кинси Волански заявила, что ее страницу взломали по достижению 2,5 млн подписчиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кинси Волански произвела фурор во время финала ЛЧ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".Кинси Волански произвела фурор во время финала ЛЧ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".Фото: REUTERS
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Неожиданная популярность обернулась для американской модели и актрисы Кинси Волански блокировкой аккаунта в Instagram.

Сайт kp.ru писал о том, что девушка прославилась после того, как выбежала на футбольное поле во время финального матча Лиги чемпионов - "Тоттенхэм Хотспур" против "Ливерпуля". На модели был один лишь купальник, при этом она охотно позировала фотографам.

Фотографии пышногрудой американки разлетелись по всему миру, и меньше чем за сутки на ее страничку в Instagram подписались более двух миллионов человек. Однако вечером в воскресенье, 2 мая, аккаунт был заблокирован. Сама Волански заявила, что ее взломали.

За сутки на девушку подписались несколько миллионов человек

За сутки на девушку подписались несколько миллионов человек

"Когда твой аккаунт растет на 2,5 миллиона подписчиков за ночь, и тебя взламывают... Просто беги. Эмоциональные американские горки. Самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни", - написала девушка в Twitter.

К слову ранее самый титулованный в истории России теннисист Евгений Кафельников также прокомментировал поступок Кинси. По мнению спортсмена, модель отлично смотрелась на поле и была "чертовски хороша".

Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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