Выбежавшая на поле матча ЛЧ модель осталась без аккаунта в Instagram

СЕГОДНЯ 21:05 2019-06-02T21:07:13+03:00

Кинси Волански заявила, что ее страницу взломали по достижению 2,5 млн подписчиков

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Неожиданная популярность обернулась для американской модели и актрисы Кинси Волански блокировкой аккаунта в Instagram.

Сайт kp.ru писал о том, что девушка прославилась после того, как выбежала на футбольное поле во время финального матча Лиги чемпионов - "Тоттенхэм Хотспур" против "Ливерпуля". На модели был один лишь купальник, при этом она охотно позировала фотографам.

Фотографии пышногрудой американки разлетелись по всему миру, и меньше чем за сутки на ее страничку в Instagram подписались более двух миллионов человек. Однако вечером в воскресенье, 2 мая, аккаунт был заблокирован. Сама Волански заявила, что ее взломали.

За сутки на девушку подписались несколько миллионов человек

"Когда твой аккаунт растет на 2,5 миллиона подписчиков за ночь, и тебя взламывают... Просто беги. Эмоциональные американские горки. Самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни", - написала девушка в Twitter.

К слову ранее самый титулованный в истории России теннисист Евгений Кафельников также прокомментировал поступок Кинси. По мнению спортсмена, модель отлично смотрелась на поле и была "чертовски хороша".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712357" frameborder="0"></iframe> Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU