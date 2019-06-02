Выбежавшая на поле матча ЛЧ модель осталась без аккаунта в Instagram
Неожиданная популярность обернулась для американской модели и актрисы Кинси Волански блокировкой аккаунта в Instagram.
Сайт kp.ru писал о том, что девушка прославилась после того, как выбежала на футбольное поле во время финального матча Лиги чемпионов - "Тоттенхэм Хотспур" против "Ливерпуля". На модели был один лишь купальник, при этом она охотно позировала фотографам.
Фотографии пышногрудой американки разлетелись по всему миру, и меньше чем за сутки на ее страничку в Instagram подписались более двух миллионов человек. Однако вечером в воскресенье, 2 мая, аккаунт был заблокирован. Сама Волански заявила, что ее взломали.
За сутки на девушку подписались несколько миллионов человек
"Когда твой аккаунт растет на 2,5 миллиона подписчиков за ночь, и тебя взламывают... Просто беги. Эмоциональные американские горки. Самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни", - написала девушка в Twitter.
К слову ранее самый титулованный в истории России теннисист Евгений Кафельников также прокомментировал поступок Кинси. По мнению спортсмена, модель отлично смотрелась на поле и была "чертовски хороша".
Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU