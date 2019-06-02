2019-06-02T21:53:36+03:00
Общество

Рестораторы предложили заменить СанПиН новой концепцией надзора

Специалисты считают, что оценивать надо, прежде всего, готовое блюдо, а не процесс его приготовления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили факт получения концепцииВ пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили факт получения концепцииФото: Евгения ГУСЕВА
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Федерация рестораторов и отельеров РФ, а также общественная организация "Опора России" разработали "Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы", которая сможет заменить действующий СанПиН. Об этом сообщил президент ФРиО Игорь Бухаров.

Специалисты считают, что контролировать нужно не только процесс приготовления пищи, но и, прежде всего, качество самих блюд.

Соответствующая инициатива уже направлена в Роспотребнадзор. Представители обеих организаций подтвердили "Ведомостям" подлинность документа, а в пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что действительно получили его, однако к рассмотрению концепции еще не приступили.

Сайт kp.ru писал о том, что многие нормы работы Роспотребнадзора устарели. Так, например, методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами были утверждены Минздравом еще в 1982 году и до сих пор имеют юридическую силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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