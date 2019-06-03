В Disneyland открылся тематический парк по "Звездным войнам"

СЕГОДНЯ 00:12 2019-06-03T00:15:43+03:00

На площадках Star Wars: Galaxу's Edge можно "полетать" на "Тысячелетнем соколе" и сразится с имперскими штурмовиками [фото, видео]

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В парке развлечений Disneyland, в Калифорнии, открылся тематический парк посвященным саге режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны". Об этом компания Disney Parks сообщила в своем блоге.

Режиссер Джордж Лукас, Харрисон Форд, Марк Хэмилл, главный исполнительный директор Disney Боб Айгер и Билли Ди Уильямс. Фото: disneyparks.disney.go.com

Церемония открытия Star Wars: Galaxу's Edge состоялась 29 мая. Презентацию проводили сам Лукас, актера Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Билли Ди Уильямс. Новый сегмент Диснейленда занимает более 50 тысяч квадратных метров. Эта территория поделена на три зоны, которые названы в честь эпизодов последней трилогии "Звездных войн" - Сопротивление, Первый Орден и Деревня эвоков.

Аттракцион Star Wars: Galaxy's Edge в Disneyland, Калифорния.Открытие состоялось 29 мая

Посетители парка смогут "полетать" на космическом корабле Хана Соло "Тысячелетний сокол", создать собственный световой меч и собрать персонального дроида. Работать для посетителей парк начал 31 мая. Однако пока, чтобы попасть сюда, необходимо предварительно зарегистрироваться и забронировать место.

В компании Disney заверили, что со временем вход в Star Wars: Galaxу's Edge станет свободным.

Внутри аттракциона Star Wars: Galaxу's EdgeФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU