2019-06-03T00:36:13+03:00
Политика

Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию

Президент США встретится с Елизаветой II, Терезой Мэй, Лео Варадкаром и Эмманюэлем Макроном
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп отправляется в европейское турнеПрезидент США Дональд Трамп отправляется в европейское турнеФото: REUTERS
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В понедельник в Великобритании начинается государственный визит президента США Дональда Трампа, которого сопровождает супруга Меланья Трамп. Из Лондона глава Белого дома направится в Ирландию, а затем во Францию.

В ходе турне американского лидера запланированы его встречи с британской королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй, главой правительства Ирландии Лео Варадкаром, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, Трамп в Соединенном Королевстве примет участие в мероприятиях приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Основные торжества пройдут в английском Портсмуте и самой Нормандии, передает ТАСС.

Президентская чета прибудет в Великобританию по приглашению королевы и их сразу ожидает торжественный прием в Букингемском дворце, где они смогут встретиться с британским монархом и другими членами королевской семьи. В этот же день Трампы посетят Вестминстерское аббатство, где возложат венки к расположенной там могиле неизвестного солдата.

Вечером понедельника запланирован ужин у королевы. Принц Чарльз заменит на торжествах своего 97-летнего отца принца Филипа, который отошел от дел в связи с преклонным возрастом.

На следующий день президент США проведет двусторонние переговоры с Терезой Мэй, встретится с представителями деловых кругов двух стран и посетит прием в резиденции посла США в лондонском Риджентс-парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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