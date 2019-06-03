2019-06-03T02:40:54+03:00
Политика

Десятки тысяч британцев планируют блокировать улицы Лондона во время визита Трампа

Президента США будут прятать во время визита от толпы в бронированном лимузине
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Британцы снова собираются протестовать против ТрампаБританцы снова собираются протестовать против ТрампаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник на улицы Лондона собираются выйти 250 тысяч человек, чтобы принять участие в протестах против президента США Дональда Трампа, который прибывает в Великобританию с государственным визитом. Организаторы планируют снова поднять в воздух дирижабль в виде оранжевого малыша-Трампа в подгузнике.

Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10. Шествие начнется с Трафальгарской площади, по улице Уайтхолл мимо резиденции премьера и продолжат акцию на Парламентской площади.

Как сообщает газета The Sunday Times, программу поездки хозяина Белого дома уже откорректировали в связи с запланированными массовыми демонстрациями. Так президентская чета не сможет поехать в Букингемский дворец по улице Мэлл в золоченом открытом экипаже вместе с королевой Великобритании Елизаветой II, как это обычно принято в королевстве во время визита первых лиц других стран.

Более того, по Лондону Трамп придется передвигаться только на личном бронированном лимузине или вертолете. Встреча с королевой произойдет не на манежной площади перед зданием Адмиралтейства, а уже во дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Машина Рейеса попала в аварию из-за лопнувшего на высокой скорости колеса
В Сирии военный аэродром Т-4 подвергся ракетному обстрелу
Глава британского МИД, в случае избрания его премьером, выдаст Ассанжа США
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
В Disneyland открылся тематический парк по "Звездным войнам"
Аромат "Экстази": Полиция Голландии выпустила духи с запахом наркотика
Украинские силовики созывают экстренное совещание из-за любительского видео
"Он устроил скандал": Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко
Рестораторы предложили заменить СанПиН новой концепцией надзора
США передумали обвинять Ассанжа в утечке секретных данных ЦРУ
Выбежавшая на поле матча ЛЧ модель осталась без аккаунта в Instagram
В Бангкоке горит популярный у туристов рынок Чатучак
Полиция Харькова возбудила два уголовных дела после сноса бюста Жукова
В Коньково столкнулись четыре автомобиля: два человека получили травмы
Захарова назвала снос бюста Жукову вызовом для новой власти Украины
В РПЦ признали наличие проблемы с алкоголем во внутрицерковной среде
Индонезия рассчитывает получить первую партию Су-35 до конца 2019 года
"Чертовски хороша": Кафельникова впечатлила выбежавшая на поле ЛЧ фанатка
В РПЦ опровергли сообщения о пропаже останков детей Николая II
Аномальная 30-градусная жара накроет Москву на следующей неделе
Более 140 участников ЕГЭ были удалены на первых экзаменах
Россияне не пострадали при столкновении лайнера с катером в Венеции
США согласны начать переговоры с Ираном без предварительных условий
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз морщинистого шиповника
Познер о своем попадании в базу "Миротворца": "Это их проблема, не моя"
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
МИД России прокомментировал претензии Украины в суде ООН