Десятки тысяч британцев планируют блокировать улицы Лондона во время визита Трампа

СЕГОДНЯ 02:40 2019-06-03T02:40:54+03:00

Президента США будут прятать во время визита от толпы в бронированном лимузине

Изменить размер текста: A A

В понедельник на улицы Лондона собираются выйти 250 тысяч человек, чтобы принять участие в протестах против президента США Дональда Трампа, который прибывает в Великобританию с государственным визитом. Организаторы планируют снова поднять в воздух дирижабль в виде оранжевого малыша-Трампа в подгузнике.

Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10. Шествие начнется с Трафальгарской площади, по улице Уайтхолл мимо резиденции премьера и продолжат акцию на Парламентской площади.

Как сообщает газета The Sunday Times, программу поездки хозяина Белого дома уже откорректировали в связи с запланированными массовыми демонстрациями. Так президентская чета не сможет поехать в Букингемский дворец по улице Мэлл в золоченом открытом экипаже вместе с королевой Великобритании Елизаветой II, как это обычно принято в королевстве во время визита первых лиц других стран.

Более того, по Лондону Трамп придется передвигаться только на личном бронированном лимузине или вертолете. Встреча с королевой произойдет не на манежной площади перед зданием Адмиралтейства, а уже во дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU