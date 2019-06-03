National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-03T04:13:21+03:00

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Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35. Конструкторы отнесли самолет к поколению "4++" из-за уникальных технических характеристик.

Журнал The National Interest пишет, что российский истребитель значительно превосходит своего предшественника МиГ-29 по огневой мощности, он оснащен усовершенствованным шасси и рамой повышенной прочности.

"МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной ГСН, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29", — пишет автор статьи, сотрудник Центра национальных интересов Марк Эпископос.

По его мнению, МиГ-35 произвел революцию в российском авиационном реестре благодаря тому, что “унаследовал” от предшествующих моделей лучшие качества и был значительно улучшен. Это делает его самым эффективным многоцелевым истребителем России на сегодня.

Ранее сайт kp.ru писал, что американский портал Business Insider из-за дороговизны и проблем с надежностью включил американский истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии Соединенных Штатов.

Миг-35 осуществляет вертикальный взлет.

ИСТОЧНИК KP.RU