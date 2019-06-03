Мэр Харькова выступил за прямые переговоры Украины с Россией

СЕГОДНЯ 06:00 2019-06-03T06:00:15+03:00

Политик не понимает, почему Киев стесняется беседовать непосредственно с российской властью

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Украине надо напрямую вести переговоры с Россией. Такое мнение высказал мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?" - цитирует его слова агентство "МедиаПорт".

Градоначальник считает, что население Украины требует именно таких переговоров.

Напомним, что проблема урегулирования украинского вооруженного конфликта наиболее успешно обсуждалась в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия, Украина). Поляки предлагали перенести встречи в женеву и добавить за стол переговоров своих и американских представителей.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Москвы и ОБСЕ.

Власти России не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

ИСТОЧНИК KP.RU