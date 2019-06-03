2019-06-03T07:07:39+03:00
Общество

Погода в Москве на 3 июня 2019 года будет комфортной

Синоптики рассказали, чего нам ждать от погоды в Москве на 3 июня 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве сохраняется комфортная погодаВ Москве сохраняется комфортная погодаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 3 июня 2019 года будет переменно облачной и ветряной. Воздушные потоки северо-западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду, при этом температура воздуха будет держаться в районе 20..22 градусов.

Осадков в этот понедельник не ожидается. Атмосферное давление составляет 750 миллиметров ртутного столба. Ночью оно слегка повысится - до 755 мм рт. ст. Об этом сообщается сайт Гидрометцентра России.

"КП" писала о том, что грядущая неделя будет довольно жаркой. Столбики термометров достигнут отметки в 30 градусов уже в среду, 5 июня. Такая температура будет сохраняться в столице по меньшей мере до воскресенья. При этом максимальная отметка составит 33 градуса. Даже вода в водоемах прогреется до значительных 23 градусов, а вот вероятность возникновения природных пожаров повышается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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