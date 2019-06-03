Трамп похвастался отправкой первой партии СПГ с нового завода

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-03T08:10:04+03:00

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Новая производственная линия завода Cameron LNG выпустила первую партию сжиженного природного газа, которая уже пошла на экспорт. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Большая новость! Как я и обещал две недели назад, первая партия СПГ только что вышла с экспортной линии Cameron LNG в штате Луизиана. В США созданы не только тысячи рабочих мест, мы также поставляем за границу свободу и возможности", - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

При этом он не уточнил, что стал получателем вышеуказанной партии газа.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2018 года Россия опередила США по объемам поставок СПГ в страны Европы - 4,4 миллиона тонн топлива против 2,7 миллиона тонн. При этом по общим объемам экспорта наша страна все еще отстает от Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU