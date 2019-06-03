2019-06-03T08:10:04+03:00
Политика

Трамп похвастался отправкой первой партии СПГ с нового завода

Речь идет о газе с экспортной линии Cameron LNG в Луизиане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новая производственная линия завода Cameron LNG выпустила первую партию сжиженного природного газа, которая уже пошла на экспорт. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Большая новость! Как я и обещал две недели назад, первая партия СПГ только что вышла с экспортной линии Cameron LNG в штате Луизиана. В США созданы не только тысячи рабочих мест, мы также поставляем за границу свободу и возможности", - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

При этом он не уточнил, что стал получателем вышеуказанной партии газа.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2018 года Россия опередила США по объемам поставок СПГ в страны Европы - 4,4 миллиона тонн топлива против 2,7 миллиона тонн. При этом по общим объемам экспорта наша страна все еще отстает от Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор оштрафовал производителей "молочки" на 30 млн рублей
США поставили ЕС ультиматум о направлении оборонной политики
Сотрудники охраны Трампа открыли огонь по мужчине рядом с Белым домом
Безымянным островам Курильской гряды могут присвоить имена героев
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
Канада временно закрыла свое посольство в Венесуэле
В ВМФ оставшиеся без украинских двигателей фрегаты заменят корветами
Погода в Москве на 3 июня 2019 года будет комфортной
Саакашвили пожелал стать Стивом Джобсом украинской политики
В 312 самолетах Boeing обнаружили бракованные детали
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры Украины с Россией
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийского Идлиба
Минстрой предлагает освободить россиян от установки счетчиков тепла
Почти 10 тысяч советских ГОСТов отменят в России
National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35
Ким Чен Ын появился на концерте вместе с "репрессированным" чиновником
Вакарчук назвал способ завершить войну на Украине
Десятки тысяч британцев планируют блокировать улицы Лондона во время визита Трампа
Машина Рейеса попала в аварию из-за лопнувшего на высокой скорости колеса
В Сирии военный аэродром Т-4 подвергся ракетному обстрелу
Глава британского МИД, в случае избрания его премьером, выдаст Ассанжа США
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
В Disneyland открылся тематический парк по "Звездным войнам"
Аромат "Экстази": Полиция Голландии выпустила духи с запахом наркотика
Украинские силовики созывают экстренное совещание из-за любительского видео