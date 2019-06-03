2019-06-03T10:20:28+03:00
Экономика

Более 18% россиян отметили снижение зарплат за последний год

При этом почти у половины опрошенных увеличилась трудовая нагрузка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Доходы 62,5% россиян не изменились за минувший годДоходы 62,5% россиян не изменились за минувший годФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Около 18,3% россиян заявили о снижении размера своей заработной платы за последний год. Такие результаты продемонстрировало исследование, проведенное Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Специалисты опросили 1,6 тысячи работающих граждан из всех типов поселений и социально-демографических групп и выяснили, что у 62,5% из них доход не изменился, а у оставшихся 19,2% он даже вырос.

При этом трудовая нагрузка также увеличилась. Об этом заявили 41,4% респондентов. Еще 52% опрошенных посчитали, что она осталась на прежнем уровне, а у 6,6% — снизилась.

Такие показатели несколько расходятся с данными Росстата, который ранее сообщил о увеличении зарплат на 9,4%. Так, в марте 2019-го средняя заплата якобы составила 46,3 тысячи рублей, тогда как годом ранее она не превышала 42,3 тыс. рублей, передает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Минэкономразвитии дали прогноз относительно размера средней зарплаты в 2024 году. Специалисты считают, что через шесть лет жители страны будут получать в среднем 63,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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