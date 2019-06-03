Абэ хочет встретиться с Ким Чен Ыном, несмотря на критику Пхеньяна

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-03T10:56:44+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ все еще рассчитывает встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на резкую критику в свой адрес со стороны северокорейских властей. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр Абэ намерен преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Ким Чен Ыном для откровенного разговора", - сказал политик.

При этом он не стал комментировать резкие высказывания пресс-секретаря комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе о том, что такое желание является "верхом наглости".

"Бесполезно кричать об улучшении отношений, если Япония не откажется от своего порочного характера", - цитирует "Интерфакс" северокорейского представителя.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Абэ пообещал встретиться с Ким Чен Ыном в рамках обсуждения вопроса денуклеаризации. В США такое решение поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU