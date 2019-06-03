2019-06-03T11:14:43+03:00
Политика

Совфед планирует рассмотреть закон о приостановке ДРСМД 26 июня

Международный комитет верхней палаты парламента уже пообещал поддержать проект
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Совфеде назвали сроки рассмотрения закона о приостановке ДРСМД. Фото Валерий Шарифулин ТАССВ Совфеде назвали сроки рассмотрения закона о приостановке ДРСМД. Фото Валерий Шарифулин ТАСС
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Международный комитет Совета Федерации планирует рассмотреть закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сразу после того, как его примет Государственная дума. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Владимир Джабаров.

"Если Госдума рассмотрит закон о приостановлении ДРСМД 18 июня, то комитет безотлагательно обсудит документ на своем заседании 24 июня, и поддержим его конечно", - сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что дальше документ отправится на обсуждение в ходе пленарного заседания Совета Федерации, которое состоится 26 июня, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что США объявили о приостановке своего участия в ДРСМД в начале 2019 года и тогда же пригрозили разорвать договор, если Россия в течение полугода не выполнит ряд требований. В Москве пообещали зеркальные меры, и тогда же был подписан указ о приостановке выполнения условий соглашения нашей страной.

Сам законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в конце мая. Глава государства оставил за собой право на возобновление действия договора.

Лавров и Помпео обсудили невыполнение американской стороной соглашений по ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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