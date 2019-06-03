2019-06-03T11:52:42+03:00
Общество

Столицу накроет аномальная жара

Температура начнет расти с 3 июня и к выходным на улице будет выше +30 градусов
Елена АКИМОВА
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Столицу накроет аномальная жараСтолицу накроет аномальная жараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Столичный регион накроет аномальная жара. Уже с понедельника, 3 июня, в центральную часть страны придет «волна тепла». Температура воздуха начнет расти с 3 июня. И если в первый рабочий день будут комфортные 22 со знаком плюс, то к среде столбики термометра поднимутся до + 32 тепла.

Жаркая и безоблачная погода продержится первую декаду июня. Синоптики объяснят, что холодные воздушные массы в регион не пускает блокирующий антициклон.

- Будет по-настоящему жарко, без каких-либо осадков. В эти дни температура воздуха будет минимум на пять градусов превышать норму. Аномальная жара простоит не менее пяти дней, - цитирует «Российская газета» научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Высокие температуры не будут опасны для почвы и растений, так как земля пока еще хорошо напитана влагой. Все благодаря тому, что в конце мая выпало достаточное количество осадков. А вот людям со слабым здоровьем лучше поберечь себя и без нужны не выходить на улицу в самое пекло. При возможности планы лучше перенести на утро или вечер, в это время будет не так жарко, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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