2019-06-03T12:17:35+03:00
Политика

Сухопутные войска РФ проведут шесть учений с армиями других стран до конца года

Все совместные маневры направлены на решение антитеррористических задач
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сухопутные войска получат 2,5 тыс. новых образцов вооруженияСухопутные войска получат 2,5 тыс. новых образцов вооруженияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2019 года подразделениям Сухопутных войск России предстоит повести шесть учений совместно с армиями других стран. При этом лишь одно из них пройдет на российской территории.

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, все учения подготовлены в рамках годового плана подготовки ВС РФ. Например, на территории России пройдут занятия с военнослужащими из Пакистана.

«На территории Российской Федерации состоится одно совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2019"», - цитирует сообщение Минобороны сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого военнослужащие из примут участие в российско-монгольском, российской-индийском, российско-египетском учениях. Кроме того, пройдут совместные занятия с военными из Лаоса и с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2019».

Добавим, что в этом году сухопутные войска России получат более 2,5 тысячи основных образцов нового вооружения как военной, так и специальной техники. Среди прочего в войска поставляются комплексы «Верба», «Бук-М3», «Тор-М2» и С-300В4, беспилотные летательные аппараты, автомобили «Тайфун-К» и многое другое, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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