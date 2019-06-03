Блогер попал в тюрьму за измывательства над бездомным

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-03T12:45:12+03:00

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Испанский суд приговорил Кангуа Рена к 15 месяцам тюрьмы за издевательства над бездомным. Этот мужчина известен в YouTube как видеоблогер ReSet. В одном из своих роликов он позволил себе поприкалываться над местным БОМЖом. Он предложил бедолаге съесть печенье заменив вкусную начинку на зубную пасту.

Чтобы подбодрить бездомного блогер дал ему 20 евро. Мужчина угощение принял, но его стошнило. Видео с 2017 года собирало негативные комментарии пользователей. ReSet хотел исправить ситуацию, предложив жертве денег. Но внезапно у бездомного нашлись родственники, которые подали в суд, пишет NYT.

Перед Фемидой интернет-"герой" признался, что перегнул палку. Он сообщил, что на этом ролике от показа рекламы заработал в пересчете на рубли 146 тысяч. За издевательства его обязали заплатить жертве 20 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU