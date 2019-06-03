Хабиб Нурмагомедов может снова встретиться на ринге с Макгрегором

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-03T12:52:02+03:00

Не исключено, что бой-реванш будет назначен уже на осень-2019

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов может снова выйти на один ринг со своим противником Конором Макгрегором. Об этом сообщил тренер и отец российского чемпиона.

По словам наставника Хабиба, бой может состояться уже осенью 2019 года. Скорее всего, он пройдет на нейтральной территории, например, в Абу-Даби. Пока никаких подробностей и точных дат не сообщается, скорее всего, это будет сентябрь.

Макгрегор не единственный соперник Хабиба, вполне возможно, что вместо него на ринг выйдут Тони Фергюсон или Дастин Порье. Россиянин готовится ко встрече с любым из соперников и активно тренируется, сообщает Пятый канал.

Встреча Нурмагомедова и ирландца Макгрегора, которая прошла в 2018 году в Лас-Вегасе, завершилась скандалом. Победу в поединке одержал россиянин, но после он был вовлечен в драку. В итоге Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала ирландца на шесть месяцев со штрафом в 50 тысяч долларов, а россиянина — на девять месяцев и 500 тысяч долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU