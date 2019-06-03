2019-06-03T12:58:19+03:00
В мире

Новый канцлер Австрии Бригитте Бирляйн приняла присягу

Президент республики освободил от исполнения обязанностей министров прежнего правительства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новый канцлер Австрии Бригитте Бирляйн приняла присягуНовый канцлер Австрии Бригитте Бирляйн приняла присягуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 3 июня, в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене состоялась церемония присяги нового канцлера Австрии Бригитты Бирляйн и переходного правительства республики.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от исполнения обязанностей членов прежнего кабинета министров во главе с временно исполнявшим обязанности канцлера Хартвигом Лёгером.

Напомним, в четверг, 30 мая, председатель конституционного суда Австрии Бригитта Бирляйн заменила на посту канцлера Себыстьяна Курца и стала первой в истории женщиной, возглавившей правительство республики до следующих досрочных выборов. В тот же день новый глава кабмина сделала первые назначения. Вице-канцлером и министром юстиции стал профессор Клеменс Яблонер. Главой Министерства иностранных дел в переходном кабмине будет посол Александер Шаленберг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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