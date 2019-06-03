2019-06-03T13:03:54+03:00
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

На форум в Москве ждут представителей 75 стран
Григорий ЛЕОРДА
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. С его слов, на мероприятие приедут представители 75 стран.

В том числе ждут людей из США. Несмотря на то, что по заявлению американского посла Соединенные Штаты намерены бойкотировать форум из-за дела инвестора Майкла Калви. Его сначала арестовали, а потом посадили под домашний арест по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

"Американские компании приедут на ПМЭФ, большинство предпринимателей из США уже подтвердило свое участие, такие форумы нельзя бойкотировать. Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ. Арестованный Калви известен как благонадежный бизнесмен и приверженец рынка РФ, его дело – очень досадная ситуация. Дело арестованного в РФ Калви находится под личным контролем Путина", - сказал Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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