2019-06-03T13:21:55+03:00
Происшествия

Организатор взрыва в Лионе объяснил свой поступок желанием "посеять страх"

Мохамед Меджуб хотел попасть в тюрьму, чтобы уже там заниматься пропагандой экстремизма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обвиняемого посадили в одиночную камеруОбвиняемого посадили в одиночную камеруФото: REUTERS
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Организатор взрыва возле булочной в центре французского Лиона, 24-летний уроженец Алжира Мохамед Меджуб заявил, что пошел на такой поступок, чтобы вызвать у людей чувство незащищенности.

Он хотел "посеять страх" среди местных жителей, которые ежедневно посещают столь "обыденные" места, как пекарня. При этом мужчина якобы даже не собирался никого убивать и именно поэтому выбрал далеко не самую мощную взрывчатку.

Более того, он оставил на месте теракта улику, чтобы полицейские могли побыстрее его найти, ведь главный мотив состоит в другом. Меджуб планировал попасть в тюрьму и уже там заниматься пропагандой экстремизма среди задержанных. На судебном заседании обвиняемый пояснил, что имеет связи с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".

Телеканал BFMTV уточняет, что после таких заявлений уроженца Алжира поместили в одиночную камеру.

Сайт kp.ru писал о том, что 24 мая возле булочной в центре Лиона прогремел взрыв. Мужчина на велосипеде оставил сверток около здания и крылся. Спустя некоторое время раздался громкий хлопок. Пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU

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