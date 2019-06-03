Яндекс Такси поможет с переездом

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-03T13:29:51+03:00

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В Яндекс.Такси теперь можно вызвать грузовую машину. Такая услуга пригодится, если вам нужно переехать, довезти из магазина новый диван или стройматериалы для ремонта. Заказать фургон не труднее, чем вызвать такси.

"Вместе с грузовой машиной можно вызвать одного или двух грузчиков — они приедут с водителем и помогут перенести тяжести. Эта опция появилась в «Пожеланиях» к поездке. При этом в салоне точно будет одно пассажирское место, чтобы вы могли сопровождать свои вещи", - рассказали в компании.

Грузовик приедет под ваши окна уже через 20-25 минут после заказа. Оплата услуги поминутная. Минимальную стоимость заказа — 949 рублей. Туда входят 20 минут на погрузку вещей, а также первые 10 минут и пять километров поездки. За услуги грузчиков нужно будет доплатить — работа одного человека стоит приблизительно шесть рублей за минуту.

По заказу приедет один из вместительных грузовиков: «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer. Минимальный размер грузового отсека такой машины — 150 сантиметров в высоту, 160 в ширину и 260 в длину. Любой из них поместит в себя много простых коробок с вещами, диван средних размеров, велосипед и кухонную плиту. Единственное ограничение — один предмет должен весить не более 50 килограмм.

"Грузовой" уже доступен в последней версии Яндекс.Такси в Москве и Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU