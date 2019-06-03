Huawei выкупила у российской компании технологии распознавания лиц

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-03T13:59:55+03:00

Китайская корпорация получила в свое распоряжение не только патенты, но и большую часть команды разработчиков

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Китайская корпорация Huawei выкупила патенты на технологии распознавания лиц и получила в свое распоряжение большую часть команды разработчиков российской компании "Вокорд".

Сама сделка была довольно сложной. Так, "дочка" Huawei в России (ООО "Техкомпания Хуавэй") объединилась с гонконгской Huawei Digital Technologies Co Ltd и вместе они стали владельцами "Игл софтлаб". Именно этой компании "Вокорд" передал все свои права на оборудование и патенты. Также туда переходят практически все ее разработчики.

Примечательно, что из 14 миноритариев "Игл софтлаба" по меньшей мере шесть человек работают в "Вокорде". 17 мая 2019 года все они продали свои доли Huawei.

Газета "Ведомости" отмечает, что китайский телекоммуникационный гигант оценил "Вокорд" 40-50 млн долларов. тогда как лидеры российского рынка технологии распознавания лиц назвали сумму в 50-100 млн долларов. Сейчас системы Vocord участвуют более чем в 2000 проектах, включая программы класса "Безопасный город" в России и за рубежом.

Сайт kp.ru писал о том, что технология распознавания лиц все активнее используется во всех сферах наших жизни. Так, например, именно благодаря ей в начале года удалось отыскать похитителя картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU