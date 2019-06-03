2019-06-03T14:05:00+03:00
Общество

Минпромторг хочет распространить tax free на всю страну

Ведомство надеется увеличить турпоток в Россию
Артур ГАРЬКЕ
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Tax free запустили в России в этом году.Tax free запустили в России в этом году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию страны. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла.

"Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота", - сказал министр.

По его данным, за прошлый год выдано более 100 тысяч чеков tax free на сумму около 11 миллиардов рублей.

"Если во время Чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тысяч рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тысяч рублей и продолжает расти", - сказал Мантуров, пишет "Интерфакс".

СПРАВКА "КП"

Tax free (с англ. — «без сборов») — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается иностранцам за покупки при выезде из страны. Для этого покупатели должны покупать товары с определенной маркой. В феврале 2018 в России был утвержден перечень пунктов пропуска, через которые иностранцы могли возвратить часть потраченных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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