Активисты-экологи оставили Трампу послание в виде полового органа
Пока власти Великобритании готовились встречать Дональда Трампа, местные активисты-экологи не теряли времени даром и подготовили свое приветствие для американского лидера, которое он должен был увидеть, подлетая к Лондону.
Послание, мягко говоря, не самое политкорректное – на одном газоне они выстригли огромный мужской половой орган с подписью «Дональд Трамп», на другом — медведь с отсылкой к проблеме изменения климата.
Изображения работы появились в Instagram на странице магазина, торгующего экологичными товарами.
«Угадайте, кто был занят сегодня отправкой жесткого сообщения для Трампа под аэропортом Станстед… Пожалуйста, поделитесь им и давайте посмотрим, как далеко мы можем распространить наше приветствие».
Активисты пытаются привлечь внимание Трампа очень необычным способом ФОТО: https://twitter.com/born_eco/status/1135245086063808514
Послание пошло далеко в народ. С момента публикации репост сделали более тысячи раз.
Пользователи отмечают, что подобная картина точно может привлечь внимание к экологической проблеме, а некоторые добавляют «никогда не был более горд тем, что я британец», сообщает телеканал «360».
Президент США Дональд Трамп будет находиться с государственным визитом в Великобритании с 3 по 5 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU