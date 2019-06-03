2019-06-03T15:08:33+03:00
В мире

Активисты-экологи оставили Трампу послание в виде полового органа

Такая картина встретила главу американского государства в Великобритании, куда он прилетел на три дня
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в ВеликобританиюДональд Трамп прибыл с официальным визитом в ВеликобританиюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пока власти Великобритании готовились встречать Дональда Трампа, местные активисты-экологи не теряли времени даром и подготовили свое приветствие для американского лидера, которое он должен был увидеть, подлетая к Лондону.

Послание, мягко говоря, не самое политкорректное – на одном газоне они выстригли огромный мужской половой орган с подписью «Дональд Трамп», на другом — медведь с отсылкой к проблеме изменения климата.

Изображения работы появились в Instagram на странице магазина, торгующего экологичными товарами.

«Угадайте, кто был занят сегодня отправкой жесткого сообщения для Трампа под аэропортом Станстед… Пожалуйста, поделитесь им и давайте посмотрим, как далеко мы можем распространить наше приветствие».

Активисты пытаются привлечь внимание Трампа очень необычным способом ФОТО: https://twitter.com/born_eco/status/1135245086063808514

Активисты пытаются привлечь внимание Трампа очень необычным способом ФОТО: https://twitter.com/born_eco/status/1135245086063808514

Послание пошло далеко в народ. С момента публикации репост сделали более тысячи раз.

Пользователи отмечают, что подобная картина точно может привлечь внимание к экологической проблеме, а некоторые добавляют «никогда не был более горд тем, что я британец», сообщает телеканал «360».

Президент США Дональд Трамп будет находиться с государственным визитом в Великобритании с 3 по 5 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп назвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"

Президент США заявил, что Садик Хан не только плохо работает, но еще и недоброжелательно к нему относится (подробности)

Президента встретили принц Чарльз и его жена Камилла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт оценил перспективы стран договориться по сирийскому вопросу
Путин обсудит долевое строительство с правительством
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
Помпео заявил о полной готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном
Трамп вместе с женой прибыл в Букингемский дворец для встречи с Елизаветой II
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
На Google-картах появится гастрономическая карта России
В Москве грузовик врезался в машину "скорой помощи": пострадали двое
Помпео назвал условия заключения новой сделки с Ираном
В Кремле открестились от бомбежек Идлиба
В Кремле ничего не знают о возможности недопуска России на Олимпиаду 2020 года
В Москве эвакуируют посетителей ГУМа и Красной площади
Песков перенаправил СК вопрос об убийстве бойца спецслужб в Подмосковье
Самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров
Минпромторг хочет распространить tax free на всю страну
Huawei выкупила у российской компании технологии распознавания лиц
Зеленский назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Кремль призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе
Трамп назвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"
Яндекс Такси поможет с переездом
Организатор взрыва в Лионе объяснил свой поступок желанием "посеять страх"
Украина должна за 2019 год выплатить 4,5 млрд долларов долга
В ДТП с автобусом в Испании пострадали более 20 человек