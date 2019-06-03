Активисты-экологи оставили Трампу послание в виде полового органа

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-03T15:08:33+03:00

Такая картина встретила главу американского государства в Великобритании, куда он прилетел на три дня

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Пока власти Великобритании готовились встречать Дональда Трампа, местные активисты-экологи не теряли времени даром и подготовили свое приветствие для американского лидера, которое он должен был увидеть, подлетая к Лондону.

Послание, мягко говоря, не самое политкорректное – на одном газоне они выстригли огромный мужской половой орган с подписью «Дональд Трамп», на другом — медведь с отсылкой к проблеме изменения климата.

Изображения работы появились в Instagram на странице магазина, торгующего экологичными товарами.

«Угадайте, кто был занят сегодня отправкой жесткого сообщения для Трампа под аэропортом Станстед… Пожалуйста, поделитесь им и давайте посмотрим, как далеко мы можем распространить наше приветствие».

Активисты пытаются привлечь внимание Трампа очень необычным способом ФОТО: https://twitter.com/born_eco/status/1135245086063808514

Послание пошло далеко в народ. С момента публикации репост сделали более тысячи раз.

Пользователи отмечают, что подобная картина точно может привлечь внимание к экологической проблеме, а некоторые добавляют «никогда не был более горд тем, что я британец», сообщает телеканал «360».

Президент США Дональд Трамп будет находиться с государственным визитом в Великобритании с 3 по 5 июня.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712593" frameborder="0"></iframe> Президента встретили принц Чарльз и его жена Камилла.

ИСТОЧНИК KP.RU