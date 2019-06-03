2019-06-03T14:18:10+03:00
Происшествия

Самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров

Диспетчеры два часа не могут выйти на связь с экипажем
Григорий ЛЕОРДА
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Ан-32.Ан-32.
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Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров. Борт совершал рейс из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке Индии. Выйти на связь с экипажем диспетчеры не могут уже два часа.

На борту исчезнувшего самолета находились восемь членов экипажа и пять пассажиров. Об этом пишет газета "Times of India".

Известно, что на поиски направлены истребитель Су-30 и военный самолет для проведения спецопераций С-130.

Cайт kp.ru писал о трагедии с самолетом данного типа в Мексике. В международном аэропорту города Монтеррей на севере Мексики рухнул грузовой самолет, принадлежащий ВВС страны. Все, кто находился на его борту, погибли. Катастрофа произошла в 14:30 по местному времени, вскоре после того, как Ан-32 поднялся в воздух. Погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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