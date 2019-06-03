2019-06-03T14:17:05+03:00
Происшествия

Песков перенаправил СК вопрос об убийстве бойца спецслужб в Подмосковье

Никита Белянкин вступился за незнакомых людей на улице и получил удар ножом в сердце
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Никита спас жизнь незнакомцам, но сам погибНикита спас жизнь незнакомцам, но сам погибФото: СОЦСЕТИ
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Кремль не может давать комментарии относительно убийства бойца спецназа Никиты Белянкина, поскольку этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что на минувших выходных в поселке Путилково под Красногорском был убит 24-летний парень - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии. Никита гулял вместе со своей девушкой, когда услышал крики. На улице возле бара целая толпа кавказцев жестоко избивала двух русских парней.

Спецназовец не мог пройти мимо и вступился за незнакомцев. Несмотря на то, что противников было больше он отлично справлялся, пока один из участников драки не всадил ему в сердце нож. Молодой человек скончался на месте на руках у своей девушки. Преступники сбежали.

"Комментарии могут быть только от правоохранительных органов, это же не в администрацию президента вопрос", - цитирует РИА Новости Пескова.

"Комсомолка" побеседовала с другом погибшего Евгением Масловым, который рассказал, каким человеком был Никита, а также дозвонилась до одного из пострадавших в драке. Александр Сергеев сейчас находится в больнице. Мужчина уверен, что был бы уже мертв, если бы не Белянкин.

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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