Песков перенаправил СК вопрос об убийстве бойца спецслужб в Подмосковье
Кремль не может давать комментарии относительно убийства бойца спецназа Никиты Белянкина, поскольку этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что на минувших выходных в поселке Путилково под Красногорском был убит 24-летний парень - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии. Никита гулял вместе со своей девушкой, когда услышал крики. На улице возле бара целая толпа кавказцев жестоко избивала двух русских парней.
Спецназовец не мог пройти мимо и вступился за незнакомцев. Несмотря на то, что противников было больше он отлично справлялся, пока один из участников драки не всадил ему в сердце нож. Молодой человек скончался на месте на руках у своей девушки. Преступники сбежали.
"Комментарии могут быть только от правоохранительных органов, это же не в администрацию президента вопрос", - цитирует РИА Новости Пескова.
"Комсомолка" побеседовала с другом погибшего Евгением Масловым, который рассказал, каким человеком был Никита, а также дозвонилась до одного из пострадавших в драке. Александр Сергеев сейчас находится в больнице. Мужчина уверен, что был бы уже мертв, если бы не Белянкин.
Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.
ИСТОЧНИК KP.RU