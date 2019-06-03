В Москве эвакуируют посетителей ГУМа и Красной площади

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-03T14:31:54+03:00

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В Москве эвакуируют Красную площадь и здание торгового комплекса ГУМ. Действия проводятся в рамках учений экстренных служб. Такую информацию в понедельник, 3 июня, предоставил источник в правоохранительных органах.

"Посетителей Красной площади и ГУМа эвакуируют. Это происходит из-за учений экстренных служб по отработке действий в чрезвычайных ситуациях", - цитирует ТАСС собеседника.

Источник утверждает, что учения проходят в штатном режиме. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас на Красной площади проходит масштабный книжный фестиваль. На брусчатке расположились многочисленные стеллажи с книгами и другие площадки. Также мероприятия проходят в здании ГУМа. Как эвакуация сказалась на проведении фестиваля, пока неизвестно. В 17.00 на главной сцене площади должен начаться моноспектакль "Ахматова. Свидетель" Театра Наций.

ИСТОЧНИК KP.RU