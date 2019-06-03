На Google-картах появится гастрономическая карта России

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-03T14:59:18+03:00

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Рестораны и кафе, которые принимали участие в фестивале «Гастрономическая карта России», появятся на картах Google. Информацию о заведениях нанесут на действующие карты, это позволит пользователям увидеть ближайшие к себе заведение и проложить удобный маршрут.

В ближайшее время соглашение о сотрудничестве будет подписано между поисковиком, Ростуризмом и автономной некоммерческой организацией «АгроЭкоТуризм». Об этом сообщили на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Инициатива по созданию «вкусных» карт принадлежит Google. В первую очередь сервис будет очень удобен для иностранных туристов, но и местные жители могу им пользоваться, чтобы оптимизировать свои передвижения.

- Пока на картах будет отражено 100 объектов, которые два года разрабатывали меню региональной кухни, в дальнейшем их количество увеличится, — цитирует газета «Известия» координатора проекта Екатерину Шаповалову.

Кстати, «гастрономическая карта России» существует уже не первый год. За это время всю полноту национальной российской кухни удалось представить тысячам иностранцев.

В Google соглашаются, что идея создать карту на карте своевременна, ведь более половины путешественников начинают планирование своего маршрута в интернет. – Если ресторана, кафе или музея нет на карте, то, скорее всего, турист его не найдет, — отметила директор по стратегическим партнерствам «Google Россия» Ольга Суслова.

ИСТОЧНИК KP.RU