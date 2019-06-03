2019-06-03T15:00:52+03:00
Общество

В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов

Для этого пока мало желающих
Григорий ЛЕОРДА
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Роскосмос готов видеть на орбите женщин, но только в составе отряда.Роскосмос готов видеть на орбите женщин, но только в составе отряда.Фото: Александр ГЛУЗ
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В России не намерены создавать женский отряд космонавтов. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд. Говорилось о том, что исторически так сложилось, что в нашем отряде женщин меньше, чем в американском отряде, и причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, которые предъявляются, а просто в количестве претендентов", - приводит слова Крикалева ТАСС.

Он заметил, что открытый ранее набор в отряд будет продолжаться год. Прием заявок начнется с сегодняшнего дня. В госкорпорации ищут, прежде всего, специалистов инженерного, научного и естественно-научного профиля.

По словам Сергея Крикалева, денежное довольствие космонавта существенно выше, чем средняя заработная плата по стране или по регионам. Тоже самое относится к кандидатам в космонавты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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