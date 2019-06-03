Помпео заявил о полной готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-03T15:31:36+03:00

При этом иранский глава Роухани отметил, что стремление Вашингтона не допустить получение Тегераном ядерного оружия не имеет под собой основания

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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что страна готова заключить с Ираном новое соглашение с целью гарантии, что он не будет производить ядерное оружие.

- Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности производить атомное оружие, которое представляет угрозу миру, - подчеркнул Помпео.

Ранее глава иранской стороны Хасан Роухани отметил, что стремление Вашингтона не допустить получение Ираном ядерного оружия не имеет под собой основания. Он также подчеркнул, что у Ирана не будет иного пути, кроме как сопротивления, до тех пор, пока США, нарушившие ядерную сделку, не вернутся к "нормальному состоянию", сообщает газета Rheinische Post.

Помпео подчеркнул, что американский глава Дональд Трамп уверен, что заключенная в 2015 году сделка с Ираном "прямо" ведет к развитию ядерного оружия в Иране. При этом иранская сторона неоднократно заявляла, что не стремится к получению ядерного оружия.

Напомним, некоторое время назад Майк Помпео во время пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пентагон обвиняет Иран в подготовке атаки на американских военных. В начале мая текущего года командование ВС США запросило отправку в ближневосточный регион дополнительных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU