Путин обсудит долевое строительство с правительством

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-03T15:28:39+03:00

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Чтобы избежать появления в России новых "обманутых дольщиков" в стране был принят новый закон. Он вносит изменения в систему расчетов покупателя и застройщика. С 1 июня все строительные компании обязаны использовать эскроу-счета.

Средства дольщиков будут зачисляться на специальный счет. Получить их компания сможет только после передачи ключей от квартир покупателям. А вот строить дома застройщики будут на кредиты или на собственные деньги. Таким образом в России закрыли давнюю проблему. Обсуждение нововведений станет главной темой на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Основная тема встречи - привлечение с 1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу", - сообщила в понедельник, 3 июня, пресс-служба Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU