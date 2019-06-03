Эксперт оценил перспективы стран договориться по сирийскому вопросу

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-03T15:26:09+03:00

Эксперт спрогнозировал, что сторонам пока не удастся договориться по Сирии Фото: REUTERS

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Специалист спрогнозировал, удастся ли России, США и Израилю договориться по сирийскому вопросу. Скорее всего нет, уверен эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин.

Ранее местное издание сообщило, что в Иерусалиме во время трехсторонних переговоров США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии. На посту главы страны останется Башар Ассад, а все санкции будут сняты, но в том случае, если РФ даст согласие на сдерживание влияния Тегерана.

- Надо помнить, что подобная информация не более, чем слухи, мы не знаем достоверно о всех условиях, которые будут обсуждать. К тому же, в этом вопросе слишком много сторон, нельзя решит проблему, исключительно договорившись втроем о судьбе страны, - цитирует «Известия» слова Смагина.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году в страну вошли российские военные, их приход был инициирован официальным Дамаском. Активная работа по освобождению территорий от незаконных вооруженных формирований длилась два года.

ИСТОЧНИК KP.RU