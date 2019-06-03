2019-06-03T15:42:04+03:00
Общество

В Сети пользователи нашли настоящих Тома и Джерри

Кот подружился с мышонком, чем очень удивил своего хозяина
Елена АКИМОВА
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Этого полосатого красавца взяли из приюта, чтобы бороться с мышами, но грызуны оказались ему близки по духу ФОТО: RedditЭтого полосатого красавца взяли из приюта, чтобы бороться с мышами, но грызуны оказались ему близки по духу ФОТО: Reddit
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На сайте Reddit пользователи активно обсуждают историю настоящих Тома и Джерри. В жизни так не бывает, уверены многие, но факт остается фактом: полосатый кот Лил Мак, которого хозяин взял из приюта, чтобы бороться с мышами, вдруг проникся к грызунам и теперь они дружат.

Владелец опубликовал фото, каков его охотник в деле. Вместо того, чтобы поймать мышь, котейка дружелюбно играет со своей гостью.

Фото необычных друзей быстро стало вирусным и собрало больше 42 тысяч лайков и свыше 800 комментариях, в которых пользователи шутят и восхищаются историей.

«Том и Джерри существуют!»

«Возможно, они обсуждали съёмки новых серий мультика «Том и Джерри».

Владелец кота поясняет, что игра длилась целый час, а после кот проводил мышку до норки.

- Как будто их свидание закончилось, и кот, как джентльмен, проводил мышку-девушку после хорошо проведённого вместе времени», - пишет автор снимка.

Комментаторы тут же вспомнили свои истории, у многих питомцы поддерживают межвидовую дружбу, например, кошки дружат с собаками, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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