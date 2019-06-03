Россияне купили в сети товаров на 1,66 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-03T15:49:35+03:00

Чаще всего на сайтах заказывают еду и косметику

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Ассоциации компаний интернет-торговли изучила сколько денег потратили россияне на покупки в сети Интернет. По данным ассоциации, в 2018 году объем российского рынка онлайн-торговли достиг 1,66 триллионов рублей.

Число интернет-пользователей в нашей стране оценили в 90 миллионов человек. Покупатели выбирали в онлайн-магазинах продукты питания, товары для детей, а также одежду, зоотовары и косметику.

В материалах АКИТ указано, что в 2017 году рынок онлайн-торговли составлял 1,04 триллиона рублей. В следующем году специалисты ждут не меньшего прироста. Прогнозируют, что рынок достигнет значений в 2,2 триллиона рублей.

Сайт kp.ru рассказывал о попытке российских онлайн-ритейлеров ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Правительство идею не одобрило.

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ИСТОЧНИК KP.RU