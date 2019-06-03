СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-03T16:03:34+03:00

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Самолет компании AirBaltic совершил экстренную посадку в Риге вскоре после вылета из аэропорта. Об этом в социальных сетях написали пассажиры рейса.

Борт должен был прилететь в Стокгольм в 12:10 по местному времени. Как стало известно, решение о возвращении было принято экипажем судна. Команда заметила, что давление в самолете не соответствует норме. Полет можно было продолжить, но капитан воздушного судна принял решение вернуться в Ригу. Об этом пишет "Спутникньюз".

Сайт kp.ru писал об экстренной посадке "Боинга" в Сыктывкаре. Как рассказали "КП-Коми" в пресс-службу перевозчика, инцидент произошел из-за технической неисправности, в связи с чем пилот принял решение о посадке.

Позже компания пересадила пассажиров на ближайший рейс в Москву, откуда в 10:30 мск они вылетели в Сургут. На время ожидания им была предоставлена гостиница, еда и напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU