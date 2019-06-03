2019-06-03T16:09:24+03:00
Происшествия

Тело утонувшего при крушении катера на Дунае отнесло на сто километров

Силовики пытаются установить личность туриста
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Тело одного из погибших в кораблекрушении в Будапеште нашли в 100 километрах ниже по течениюТело одного из погибших в кораблекрушении в Будапеште нашли в 100 километрах ниже по течениюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тело южнокорейского туриста, который утонул при столкновении прогулочного катера и круизного лайнера на Дунае, было обнаружено 3 июня.

Мужчину нашли в 102 километрах от места происшествия, около деревни Харта на левом берегу Дуная. Об этом сообщил южнокорейский военный атташе в венгерской столице Сон Сун Гын.

Личность погибшего сейчас выясняется, на вид мужчине около 60 лет, пишет газета «Известия».

ЧП случилось 29 мая в Будапеште, почти напротив здания парламента Венгрии . Катер Hableany, на борту которого было 33 туриста и судно Viking Sigyn не смогли разойтись. На борту прогулочного судна была группа туристов из Южной Кореи: семь человек погибли мгновенно, 14 были спасены, судьба остальных пока не известна

Венгерская полиция задержала капитана судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае. Задержанный капитан является украинцем.

Кораблекрушение на Дунае.На Дунае столкнулись теплоход и прогулочный катер. Погибли 7 туристов. Ещё 21 человек пропал без вести. Ни на ком не было спасательных жилетов...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы сферы труда с наибольшим числом безработных в России
В рамках расследования по экс-полковнику Захарченко возбуждено уголовное дело
Бывший президент Украины Порошенко намерен стать "отцом нации"
Журналистка Юлия Мендель назначена пресс-секретарём Зеленского
Самолет компании AirBaltic совершил экстренную посадку в Риге
Сервис Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора
Россияне купили в сети товаров на 1,66 млрд рублей
В Счетной палате зафиксировали низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году
В Сети пользователи нашли настоящих Тома и Джерри
Эксперт оценил перспективы стран договориться по сирийскому вопросу
Путин обсудит долевое строительство с правительством
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
Помпео заявил о полной готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном