Тело утонувшего при крушении катера на Дунае отнесло на сто километров
Тело южнокорейского туриста, который утонул при столкновении прогулочного катера и круизного лайнера на Дунае, было обнаружено 3 июня.
Мужчину нашли в 102 километрах от места происшествия, около деревни Харта на левом берегу Дуная. Об этом сообщил южнокорейский военный атташе в венгерской столице Сон Сун Гын.
Личность погибшего сейчас выясняется, на вид мужчине около 60 лет, пишет газета «Известия».
ЧП случилось 29 мая в Будапеште, почти напротив здания парламента Венгрии . Катер Hableany, на борту которого было 33 туриста и судно Viking Sigyn не смогли разойтись. На борту прогулочного судна была группа туристов из Южной Кореи: семь человек погибли мгновенно, 14 были спасены, судьба остальных пока не известна
Венгерская полиция задержала капитана судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае. Задержанный капитан является украинцем.
Кораблекрушение на Дунае.На Дунае столкнулись теплоход и прогулочный катер. Погибли 7 туристов. Ещё 21 человек пропал без вести. Ни на ком не было спасательных жилетов...
ИСТОЧНИК KP.RU