Тело утонувшего при крушении катера на Дунае отнесло на сто километров

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-03T16:09:24+03:00

Тело одного из погибших в кораблекрушении в Будапеште нашли в 100 километрах ниже по течению Фото: REUTERS

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Тело южнокорейского туриста, который утонул при столкновении прогулочного катера и круизного лайнера на Дунае, было обнаружено 3 июня.

Мужчину нашли в 102 километрах от места происшествия, около деревни Харта на левом берегу Дуная. Об этом сообщил южнокорейский военный атташе в венгерской столице Сон Сун Гын.

Личность погибшего сейчас выясняется, на вид мужчине около 60 лет, пишет газета «Известия».

ЧП случилось 29 мая в Будапеште, почти напротив здания парламента Венгрии . Катер Hableany, на борту которого было 33 туриста и судно Viking Sigyn не смогли разойтись. На борту прогулочного судна была группа туристов из Южной Кореи: семь человек погибли мгновенно, 14 были спасены, судьба остальных пока не известна

Венгерская полиция задержала капитана судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае. Задержанный капитан является украинцем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712005" frameborder="0"></iframe> Кораблекрушение на Дунае.На Дунае столкнулись теплоход и прогулочный катер. Погибли 7 туристов. Ещё 21 человек пропал без вести. Ни на ком не было спасательных жилетов...

ИСТОЧНИК KP.RU