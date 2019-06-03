2019-06-03T16:28:55+03:00
Происшествия

В рамках расследования по полковнику-миллиардеру Захарченко возбуждено уголовное дело

Одного из фигурантов подозревают в фальсификации доказательств
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАССБывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 июня, в ходе расследования по обвиняемому во взяточничестве экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко в отношении одного из фигурантов было возбуждено еще одно уголовное дело по факту фальсификации доказательств. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств одним из фигурантов расследования в отношении бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что бывший высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В 2016 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту хищения 3 миллионов евро, изъятых у Захарченко. В его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей. Генпрокуратура требуют конфисковать деньги и ценности Захарченко в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кардиолог рассказал, реально ли увеличить продолжительность жизни до 81 года
38% россиян хотят пройти отбор в космический отряд
Медведев поручил усилить контроль за расходами на национальные проекты
Сербия не намерена вводить санкции против России
Названы сферы труда с наибольшим числом безработных в России
Бывший президент Украины Порошенко намерен стать "отцом нации"
Тело утонувшего при крушении катера на Дунае отнесло на сто километров
Журналистка Юлия Мендель назначена пресс-секретарём Зеленского
Самолет компании AirBaltic совершил экстренную посадку в Риге
Сервис Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора
Россияне купили в сети товаров на 1,66 млрд рублей
В Счетной палате зафиксировали низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году
В Сети пользователи нашли настоящих Тома и Джерри
Эксперт оценил перспективы стран договориться по сирийскому вопросу
Путин обсудит долевое строительство с правительством
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
Помпео заявил о полной готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном