В рамках расследования по полковнику-миллиардеру Захарченко возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-03T16:28:55+03:00

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

Одного из фигурантов подозревают в фальсификации доказательств

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В понедельник, 3 июня, в ходе расследования по обвиняемому во взяточничестве экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко в отношении одного из фигурантов было возбуждено еще одно уголовное дело по факту фальсификации доказательств. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств одним из фигурантов расследования в отношении бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что бывший высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В 2016 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту хищения 3 миллионов евро, изъятых у Захарченко. В его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей. Генпрокуратура требуют конфисковать деньги и ценности Захарченко в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU