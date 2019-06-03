2019-06-03T16:25:32+03:00
В мире

Бывший президент Украины Порошенко намерен стать "отцом нации"

Он возглавит партию "Европейская солидарность"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Бывший президент Украины Порошенко намерен стать "отцом нации"Бывший президент Украины Порошенко намерен стать "отцом нации"Фото: REUTERS
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Экс-глава Украины Петр Порошенко намерен стать "отцом нации". Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники из окружения бывшего лидера государства.

- Порошенко возглавит партию "Европейская солидарность", но должен стать не депутатом, а отцом нации. Никаких должностей не занимает, но на самом деле самый авторитет и влияние, - подчеркнули в окружении Порошенко.

Однако на данный момент точно не известно, кто именно из членов партии пойдет на выборы в Верховную раду. Бывший украинский лидер лично отвечает за формирование списка, сообщает издание "Украинская правда".

Напомним, в мае этого года "Блок Петра Порошенко" сменил название на "Европейскую солидарность". Партия намерена пойти на досрочные выборы в Верховную раду. Лидером объединения стал сам Порошенко, сменивший Виталия Кличко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Петр Порошенко прокомментировал уголовные дела, заведенные против него. Экс-президент Украины заявил, что несет ответственность перед народом, страной и миром.

Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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