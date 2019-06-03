2019-06-03T16:18:52+03:00
Экономика

Названы сферы труда с наибольшим числом безработных в России

Всего в стране насчитывается около 3,6 млн безработных
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Названы сферы с наибольшим числом безработныхНазваны сферы с наибольшим числом безработныхФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Росстат назвал сферы труда, в которых в первом квартале 2019 года наблюдалось наибольшее число безработных граждан. Оказалось, что больше всего ищущих работу пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Здесь по данным ведомства, числится более 581 тысяч безработных.

На втором месте оказалась сфера «обрабатывающие производства». По этому направлению в поиске находятся 434 тысячи человек. Высокая безработица отмечена и в сфере строительства. Здесь не могут найти постоянную работу порядка 282 тысяч человек.

В сфере «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» Росстат насчитал 275 тысяч безработных, а в «транспортировке и хранении» - 216 тысяч, передает RT.

А вот меньше всего безработных граждан было зарегистрировано специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Таковых оказалось всего 24 тысячи человек.

Добавим, что всего в первом квартале текущего года в России было зафиксировано около 3,6 млн безработных в возрасте старше 15 лет, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кардиолог рассказал, реально ли увеличить продолжительность жизни до 81 года
38% россиян хотят пройти отбор в космический отряд
Медведев поручил усилить контроль за расходами на национальные проекты
Сербия не намерена вводить санкции против России
В рамках расследования по полковнику-миллиардеру Захарченко возбуждено уголовное дело
Бывший президент Украины Порошенко намерен стать "отцом нации"
Тело утонувшего при крушении катера на Дунае отнесло на сто километров
Журналистка Юлия Мендель назначена пресс-секретарём Зеленского
Самолет компании AirBaltic совершил экстренную посадку в Риге
Сервис Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора
Россияне купили в сети товаров на 1,66 млрд рублей
В Счетной палате зафиксировали низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году
В Сети пользователи нашли настоящих Тома и Джерри
Эксперт оценил перспективы стран договориться по сирийскому вопросу
Путин обсудит долевое строительство с правительством
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
Помпео заявил о полной готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном