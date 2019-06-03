Названы сферы труда с наибольшим числом безработных в России

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-03T16:18:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Росстат назвал сферы труда, в которых в первом квартале 2019 года наблюдалось наибольшее число безработных граждан. Оказалось, что больше всего ищущих работу пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Здесь по данным ведомства, числится более 581 тысяч безработных.

На втором месте оказалась сфера «обрабатывающие производства». По этому направлению в поиске находятся 434 тысячи человек. Высокая безработица отмечена и в сфере строительства. Здесь не могут найти постоянную работу порядка 282 тысяч человек.

В сфере «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» Росстат насчитал 275 тысяч безработных, а в «транспортировке и хранении» - 216 тысяч, передает RT.

А вот меньше всего безработных граждан было зарегистрировано специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Таковых оказалось всего 24 тысячи человек.

Добавим, что всего в первом квартале текущего года в России было зафиксировано около 3,6 млн безработных в возрасте старше 15 лет, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU