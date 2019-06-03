Медведев поручил усилить контроль за расходами на национальные проекты
Политик поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил готовность рассмотреть вопрос о совершенствовании контроля за расходованием средств, которые выделяются на нацпроекты.
Политик поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.
ИСТОЧНИК KP.RU