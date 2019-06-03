2019-06-03T16:38:56+03:00
Общество

38% россиян хотят пройти отбор в космический отряд

Современная молодежь думает о неизведанных просторах больше "поколения Гагарина"
Григорий ЛЕОРДА
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Покорить просторы космоса - мечта трети россиян.Покорить просторы космоса - мечта трети россиян.Фото: Александр ГЛУЗ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у россиян о карьерных перспективах стать космонавтом. Оказалось,что пройти отбор в космический отряд при наличии здоровья и определенных знаний готовы 38% наших соотечественников.

При этом 13% мечтали стать исследователями просторов с детства. Еще 21% говорят, что покорять космос мечтают их друзья. Самое удивительное, что современная молодежь (18-29 лет) думают о космосе намного больше "поколения Гагарина" (людей старше 60 лет).

"Среди родителей о желании своего ребенка стать космонавтом сказали 8%. То есть каждый 12 ребенок мечтает быть космонавтом. Свыше половины (56%) предложили бы поучаствовать в таком конкурсе своим детям или рассмотрели бы эту возможность в семье. Значительно чаще остальных такие ответы давали молодые родители в возрасте до 30 лет (79%)", - рассказали во ВЦИОМе.

Большая часть жителей страны (74%) уверена, что такая профессия будет востребована в будущем. Напомним, сейчас Роскосмос ищет людей для формирования нового отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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