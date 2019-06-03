Кардиолог рассказал, реально ли увеличить продолжительность жизни до 81 года

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-03T16:44:58+03:00

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Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия уверен, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в России будет 81 год. И дело тут вовсе не в задачах, которые поставили наверху, а в научном процессе. Врач приводит пример: раньше на операции с применением искусственного кровообращения не брали пациентов старше 50 лет, а теперь на операционном столе оказываются 75-летние и даже восьмидесятилетние люди.

- Сейчас другой уровень технологий — они совершенно безопасные, позволяют за 45 минут делать операции, которые раньше продолжались три часа. У нас есть высокотехнологичная медицина, это поможет увеличить продолжительность жизни. Лично я жду появления искусственного сердца, но пока успехов в его разработке нет. В России делается не более 100 операций по пересадке этого органа, в Германии около 300, - комментирует газете «Известия» кардиохирург.

Кстати, основную проблему ранней смертности врач видит не только в плохом здоровье, но и в раннем выходе на пенсию. Часто человек еще может и хочет трудиться, а его просят освободить место, уверен специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU