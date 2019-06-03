2019-06-03T17:22:56+03:00
Общество

Стала известна цена новой Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи универсала стартуют 12 июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стала известна цена новой Lada Granta CrossСтала известна цена новой Lada Granta CrossФото: производителя
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Компания «АвтоВАЗ» объявила, стоимость новой Lada Granta Cross, продажи которой стартуют 12 июня этого года.

Российский внедорожный универсал в базовой комплектации будет стоить 554,9 тысячи рублей. В максимально оснащенной комплектации Luxe автомобиль можно будет купить по цене от 618 900 рублей.

«Стоимость базовой комплектации Classic начинается с отметки 554 900 рублей. Такой автомобиль оборудован 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой переключения передач», — пишет RNS.

Как сообщается, LADA Granta Cross будет оснащена климатической системой, атермальной тонировкой стекол, электроприводом и обогревом наружных зеркал.

Напомним, ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает производство моделей Lada Priora, Granta и Kalina «в существующих вариантах». На смену им придет новая Granta в кузовах седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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