Страсти по Шиесу: днем вяло митингуют оппозиционеры, а ночами неизвестные жгут мосты и дома строителей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-03T17:44:50+03:00

В Сыктывкаре прошел митинг КПРФ против строительства экотехнопарка для переработки мусора в Шиесе (Архангельская область)

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Протестное мероприятие собрало около 3000 человек с плакатами, где упоминалась пенсионная реформа и высокие тарифы ЖКХ. Много это или мало? На 250 тысяч населения города цифра - мизерная. Кроме того, при выборочной проверке документов у митингующих выяснилось, что протестуют против экотехнопарка жители Архангельска (в 800 километрах от Шиеса), Санкт-Петербурга (1200 км.), Москвы (1000 км.), Сывтыкара (100 км.), еще какие-то футбольные фанаты и иностранные экоактивисты.

Если в Сыктывкаре согласованное мероприятие не вызвало у местных жителей большого интереса, и прошло без нарушений общественного порядка, то в Уродоме провокаторы докатились до откровенного террора земляков-строителей.

Профессиональные провокаторы перешли к откровенно экстремистским действиям - поджогам. Сначала сожгли мосты, которые вели к Шиесу. А в ночь на первое июня неизвестные спалили дом соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова, который разъяснял жителям Урдомы техническую сторону проекта экотехнопарка.

Выходит, что у оппозиционеров закончились аргументы, и они стали сжигать имущество сторонников проекта.

«Речь идет как о безопасности работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников “РЖД”, охранников, обслуживающего персонала, так и о безопасности протестующих граждан. Органы внутренних дел будут находиться здесь до завершения подготовительных работ", – успокоил журналистов заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев.

Фейки в сети о вреде современных предприятий плодят и те, кому "мусорная тема" приносит деньги. Они готовы делиться средствами с оппозицией, которая таким образом вовлекает в свои ряды новых "экологов". «Мусорная мафия» все что угодно готова сделать, лишь бы не менять сложившуюся десятилетиями систему утилизации мусора. Ту, что наносит непоправимый урон экологии, но продолжает приносить сверхдоходы.

КСТАТИ

На станции Шиес идут подготовительные работы для строительства экотехнопарка. Решение о его возведении будет принято после проведения государственной экологической экспертизы. К работе над ней приглашены как общественные организации, экологи, так и независимые эксперты со стороны оппозиционного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU