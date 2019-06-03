Госдума прокомментировала требования к новым ГОСТам

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-03T18:39:57+03:00

Ранее глава Росстандарта отметил, что около 10 тысяч действующих "советских ГОСТов", устарели и мешают развитию экономики

Изменить размер текста: A A

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг заявил, что новые ГОСТы в РФ должны соответствовать современным требованиям и мировым стандартам.

- Если мы по факту интегрированы в мировую экономику, то мы должны и стандарты в стране задавать на соответствующем уровне, потому что иначе это тормозит развитие, - прокомментировал Гартунг.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов отметил, что около 10 тысяч действующих "советских ГОСТов", устарели и мешают развитию экономики. Он заявил, что большинство из них относится к сфере добровольного применения. При этом в Росстандарте считают, что использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия к переходу на современную техническую политику, сообщает "РИА-Новости".

Также Валерий Гартунг уверен, что должны быть национальные стандарты, которых придерживались бы все отрасли, и механизм внесения изменений в них.

- Технологии идут вперед, требования потребителя очень сильно меняются, и производители вынуждены под все это подстраиваться, отсутствие же единообразной системы, которая была бы обязательна для всех, тормозит развитие, - подытожил Гартунг.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что почти 10 тысяч советских ГОСТов отменят в России. Стандарты, установленные еще в СССР, устарели и мешают развитию экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU