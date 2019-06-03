2019-06-03T19:05:40+03:00
В мире

Профильный комитет ПАСЕ предлагает российской делегации принять участие в сессии в июне

Для этого российской стороне необходимо направить соответствующие документы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Профильный комитет ПАСЕ предлагает российской делегации принять участие в сессии в июнеПрофильный комитет ПАСЕ предлагает российской делегации принять участие в сессии в июнеФото: REUTERS
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Профильный комитет ПАСЕ предложил делегации РФ принять участие в сессии в июне текущего года и направить необходимые для этого документы.

Также члены комитета предлагают ввести запрет на лишение депутатов прав голоса и на представление в ассамблее при пересмотре полномочий делегации.

При этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что российская делегация может принять участие в июньской сессии. В том случае, если регламентный комитет ПАСЕ, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут решение о недопустимости санкций против национальных делегаций, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и ряда других полномочий из-за событий на Украине.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Киеве не допустят возвращения России в ПАСЕ. Постпред Украины при Совете Европы заявил, что Киеву нужна "максимальная мобилизация" депутатов для принятия решения по поводу российской стороны.

ПАСЕ голосует за лишение России права голоса в рамках организации.Прямая трансляция. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится голосование за лишение России права голоса в рамках организации. Несколько ча...

ИСТОЧНИК KP.RU

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