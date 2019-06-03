РФ заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

СЕГОДНЯ 20:01 2019-06-03T20:12:27+03:00

Члены Совета безопасности отметили, что документ призывал все стороны вернуться к полному соблюдению российско-турецкого соглашения о прекращении огня

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Россия отказалась поддержать предложение Кувейта, Германии и Бельгии выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом к сторонам в Сирии подтвердить прекращение огня.

- Россия заблокировала заявление в СБ ООН с призывом к сторонам "полностью подтвердить приверженность договоренностям о прекращении огня российско-турецкого меморандума, подписанного 17 сентября 2018 года, - отметили представители Совбеза ООН.

Также члены Совета Безопасности ООН подчеркнули, что данный документ призывал все стороны вернуться к полному соблюдению российско-турецкого соглашения о прекращении огня. При этом подчеркивалась необходимость привлечения нарушителей международного права к ответственности.

Однако другой источник отметил, что Россия не согласилась на выпуск данного заявления, из-за его избыточности при наличии меморандума.

- Всем известны позиции сторон по этому вопросу, отдельные заявления по нему не нужны, - прокомментировал источник, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийского Идлиба. Глава Белого дома заявил, что "мир следит за этой бойней".

ИСТОЧНИК KP.RU