СЕГОДНЯ 20:26 2019-06-03T20:35:11+03:00

В МВД РФ рассказали о количестве заявлений на российской гражданство от жителей Донбасса Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области развернуты четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства РФ

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МВД России заявило, что приняло несколько тысяч заявлений о желании получить российское гражданство от жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 24 апреля текущего года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Более того, стало известно о том, что в Ростовской области развернуты и оснащены необходимым оборудованием четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства РФ жителями Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает "РИА-Новости".

При этом в МВД РФ подчеркнули, что сотрудники отделений по вопросам миграции также принимают документы на оформление российского гражданства от представителей МВД ДНР и ЛНР.

- На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до 3 месяцев в соответствии с данным указом, - прокомментировали представители российского ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад стало известно о том, что в МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство. Ведомство сослалось на результаты опроса, проведенного в провозглашенных республиках.

ИСТОЧНИК KP.RU