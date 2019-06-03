СЕГОДНЯ 22:07 2019-06-03T22:20:53+03:00

Зеленский внес в Раду проект об уголовной ответственности за незаконное обогащение Фото: REUTERS

Законопроект был разработан совместно с украинскими и иностранными экспертами

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Верховная рада зарегистрировала внесенный украинским главой Владимиром Зеленским законопроект о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за их приобретение. Также вводится уголовная ответственность за незаконное обогащение.

Законопроект был разработан совместно с украинскими и иностранными экспертами, сообщили в пресс-службе президента. Закон вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.

При этом стало известно о том, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в том случае, если предметом обогащения будут активы, которые превышают 500 прожиточных минимумов или 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов), сообщает "РИА-Новости".

Рассматривать такие дела будет Высший антикоррупционный суд.

- Наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов, - сообщили в администрации Зеленского.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что журналистка Юлия Мендель была назначена пресс-секретарём Владимира Зеленского. Девушка писала для украинского Forbes и американского Politico.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711346" frameborder="0"></iframe> Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU