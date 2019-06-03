2019-06-03T22:14:50+03:00
Киберспорт в России и мире

Российская команда Virtus.pro по Dota 2 – чемпион турнира Adrenaline Cyber League

Финал Adrenaline Cyber League прошел в студийном формате и стал первым в истории киберспортивным событием в формате 360°
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Российская команда Virtus.pro по Dota 2 – чемпион турнира Adrenaline Cyber LeagueРоссийская команда Virtus.pro по Dota 2 – чемпион турнира Adrenaline Cyber League
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25-26 мая в Москве на площадке Loft Hall состоялся финал международной профессиональной киберспортивной лиги Adrenaline Cyber League по Dota 2. Победу в турнире одержала российская команда Virtus.pro, одолев в решающем матче соотечественников из Team Spirit со счетом 3-0. В финальной стадии соревнований также приняли участие команды Evil Geniuses из Европы и Natus Vincere из СНГ.

Отдельно стоит отметить выступление Team Spirit – молодой команды, которая вышла в гранд-финал турнира через победу в стадии квалификационных игр и уверенно выступила в полуфинале против более именитых соперников из Evil Geniuses. Призовой фонд Adrenaline Cyber League 100 тысяч долларов США был распределен следующим образом:

- 1 место и 65 тысяч – Virtus.pro;

- 2 место и 25 тысяч – Team Spirit;

- 3-4 место и 5 тысяч – Natus Vincere;

- 3-4 место и 5 тысяч – Evil Geniuses.

Финал Adrenaline Cyber League прошел в студийном формате и стал первым в истории киберспортивным событием в формате 360°: по периметру зрительного зала организаторы установили огромные HD-экраны, на которых во время игр отображалась ключевая статистика, а между матчами крутились хайлайты прошедших встреч. Такое новшество позволило зрителям на площадке полностью погрузиться в процесс игры и ощутить настоящий адреналин от противостояния ведущих команд мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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